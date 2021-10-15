Циклон принесет на Камчатку штормовой ветер снег и дождь 16 и 17 октября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 октября. /ТАСС/. Охотоморский циклон испортит погоду в нескольких районах Камчатского края в выходные - он принесет на полуостров осадки в виде дождя и снега и штормовой ветер. Об этом ообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по региону.

"На территории Усть-Большерецкого, Соболевского, Елизовского, Мильковского, Быстринского районов, а также Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов наблюдаются осадки от слабых до умеренных в виде дождя и снега, ветер южный - 9-14 метров в секунду. В ночь на 16 октября влияние циклона усилится на территории Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского муниципальных районов, а также Алеутского муниципального округа, где прогнозируется выпадение умеренных осадков и штормовой ветер", - говорится в сообщении.

В понедельник к территории края ожидается подход еще одного охотоморского циклона. Умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в большинстве районов края.