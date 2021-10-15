В Москве за ночь выпало почти 30% месячной нормы осадков

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь, дождь прекратится к полудню пятницы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"За ночь в Москве выпало почти 30% месячной нормы осадков. Прирост составил 17 мм при норме в 59 мм. По прогнозу синоптиков, дождь полностью прекратится к полудню", - говорится в сообщении.

Облачная и дождливая погода сохранится в столичном регионе до конца недели, а в ночь на вторник может выпасть первый снег.