В Уральском федеральном округе начался финал двух треков "Лидеров России"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября /ТАСС/. В Екатеринбурге в пятницу начался финал треков "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление" конкурса "Лидеры России" в Уральском федеральном округе (УрФО). К соревнованиям допустили 267 участников из шести регионов округа, передает корресспондент ТАСС с церемонии открытия.

По данным пресс-службы конкурса, от Уральского федерального округа поступило около 6,5 тыс. заявок. Из допущенных 267 участников больше всего из Свердловской области (103 человека), далее идут Тюменская область (52), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (38), Ямало-Ненецкий автономный округ (36), Челябинская область (35), Курганская область (3).

Как отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, конкурс является сильным социальным лифтом, который показывает, что, если человек компетентен, то "для него открыты все двери". По его словам, участники от округа в разные года доходили до финала и суперфинала конкурса.

"Очень большое количество людей принимают участие в конкурсе ради того, чтобы испытать самих себя. У них все хорошо, они занимают прекрасные должности, у кого-то свой бизнес, но чувство соревнования, конкурентной борьбы, проверки самого себя побуждает принять участие в конкурсе. <…> Очень важно, когда у людей, приехавших сюда и общающихся на этой площадке, создается очень много горизонтальных связей. Люди общаются между собой, и затем, работая в разных субъектах Российской Федерации, <…> могут просто поднять трубку, поговорить, найти решения и гораздо быстрее решить вопрос", - отметил Якушев.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, а победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Организаторы получили более 227 тыс. заявок из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. В третьем сезоне участниками стали около 234 тыс. человек. По итогам заключительного этапа победили 106 человек.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которую запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" создали одноименную автономную некоммерческую организацию.