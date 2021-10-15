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В Литву с нелегальными мигрантами проникли более 10 связанных с терроризмом лиц

Председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Лауринас Касчюнас сообщил, что четверых уже выслали из Литвы

ВИЛЬНЮС, 15 октября. /ТАСС/. Более 10 лиц, подозреваемых в связях с террористическими группировками, проникли в Литву через Белоруссию с потоком нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Об этом в пятницу порталу Delfi заявил председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"Четверо таких лиц из Литвы уже высланы. Установлены еще более 10 подозреваемых в связях с террористами мигрантов", - сказал он. Решение об их высылке находится, по словам политика, в процессе согласования.

Как сообщают СМИ, эти нелегалы подозреваются в связях с представителями террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), исламистской группировки "Боко харам", а также с курдскими террористическими структурами.

Первый подозреваемый в связях с террористическими группировками мигрант из нелегального потока был выслан из Литвы в сентябре.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это "гибридной атакой" на Литву за ее политическую поддержку белорусской оппозиции.

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