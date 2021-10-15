Певица Zivert озвучила маршруты в "Яндекс.Картах"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Певица Zivert озвучила автомобильные маршруты в "Яндекс.Картах". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Российская поп-певица Zivert стала новым штурманом "Яндекс.Карт" - она озвучила подсказки для водителей. В пути певица напомнит об ограничениях скорости, подскажет, когда можно доехать быстрее, или предупредит о ремонте дороги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что певицей записано более 160 фраз для "Яндекс.Карт". Включить ее озвучку можно в личном профиле приложения, выбрав в настройках "Звук" и "Голос".

В пресс-службе добавили, что Zivert присоединилась к проекту "Свои в городе", в котором уже поучаствовали Рената Литвинова, "Каста", Wylsacom и Илья Лагутенко. В скором времени в "Картах" появится больше голосов, которые будут сопровождать водителей в дороге. В "Яндекс.Навигаторе" голоса появятся позже, уточнили в компании.