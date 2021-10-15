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Пандемия COVID-19

В Минпросвещения сообщили, что 0,18% школ закрыты на карантин из-за коронавируса

В ведомстве уточнили, что карантинные меры сохраняются в 71 школе в 35 регионах

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Порядка 0,18% российских школ в настоящее время закрыты на карантин в связи с пандемией. Такие данные следуют из инфографики Минпросвещения РФ, опубликованной в пятницу в Telegram-канале министерства "Большая перемена".

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"Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 14 октября количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально - 0,18%", - следует из материалов.

Уточняется, что карантинные меры сохраняются в 71 школе в 35 регионах страны.

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