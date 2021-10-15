Минздрав утвердил новую версию рекомендаций для лечения пациентов с COVID-19

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минздрав России выпустил обновленную версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. Разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ подготовлен ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных. "В обновленной версии <...> представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах - моноклональных антителах (клонированные молекулы, вырабатываемые иммунной системой и способные связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания - прим. ТАСС). Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания. Также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию", - отмечают в пресс-службе.

Новая версия методрекомендаций направлена в регионы.