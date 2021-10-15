Малайзию избрали в Совет ООН по правам человека на период с 2022 по 2024 годы

СИНГАПУР, 15 октября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН избрала Малайзию в качестве члена Совета ООН по правам человека (СПЧ) на трехлетний период с 2022 по 2024 годы. Как сообщило в пятницу агентство BERNAMA, за членство Малайзии в данном органе проголосовали 183 делегата.

"Малайзия будет тесно сотрудничать с государствами - членами ООН для продвижения глобальной повестки дня в области прав человека, закрепленной во Всеобщей декларации прав человека", - цитирует агентство заявление премьер-министра Малайзии Исмаила Сабри Якоба.

По данным агентства, Малайзия стала членом СПЧ ООН в третий раз. Она была избрана в данный орган в 2006-2009 годах и 2010-2013 годах.

Избрание прошло на безальтернативной основе, все 18 кандидатов в Совет в него прошли. Кроме Малайзии это США, Камерун, Эритрея, Гамбия, Бенин, Сомали, Катар, ОАЭ, Казахстан, Индия, Аргентина, Парагвай, Гондурас, Люксембург, Финляндия, Литва и Черногория. Всего в СПЧ ООН входят 47 стран, треть из них переизбирается ежегодно.