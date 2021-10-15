В работе ведущего в Японии оператора мобильной связи произошел крупный сбой

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Крупнейший в Японии оператор мобильной связи NTT Docomo пока не может восстановить работу обслуживаемых им устройств третьего поколения (3G), в которой в четверг произошел тотальный сбой.

"Мы пока не можем точно сообщить время, когда все наладится", - заявил в пятницу представитель компании на транслировавшейся онлайн пресс-конференции.

В четверг вечером по местному времени произошло масштабное нарушение деятельности корпорации NTT Docomo, которая обслуживает примерно 80 млн различных гаджетов. По словам представителя компании, сбой был связан с неполадками при переключении серверов, обслуживающих платежные терминалы в такси и сети торговых автоматов.

Как утверждается, работа систем четвертого (4G) и пятого (5G) поколений полностью восстановилась. Однако проблемы сохраняются с подключением более старых мобильных устройств третьего поколения (3G). Правительство Японии в пятницу потребовало от NTT Docomo тщательно расследовать инцидент и принять меры по устранению его системных причин.