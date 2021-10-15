Проценко призвал врачей усилить информработу по ковиду из-за роста заболеваемости

"Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому", - написал Проценко в пятницу в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что находится на оперативной связи с коллегами со всей страны. В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряженно - много пациентов. Это связано с низким уровнем вакцинации.

По словам главврача, оперативный анализ показывает, что дельта-штамм стал доминирующим. У него более высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно. Потому много "тяжелых" пациентов в реанимациях.

"Что делать? Голову пеплом точно посыпать не нужно. Первое и главное: нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом. Время сомнений давно пошло! Второе: ранняя диагностика, чтобы прервать цепочки заражений", - добавил Проценко.

Он подчеркнул, что программа правительства Москвы по экспресс-тестированию в школах, центрах госуслуг и популярных общественных местах - правильная и своевременная мера. Третье - элементарное пользование медицинскими масками. "Коронавирус - это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно еще убеждать людей в этом", - заключил врач.