В аэропорту Горно-Алтайска открыли туристско-информационный центр

ТАСС, 15 октября. Туристический информационный центр открыли в пятницу на территории аэропорта Горно-Алтайска. В нем туристы, прибывающие в Республику Алтай, смогут узнать о самых популярных маршрутах и особенностях поведения в священных для населения местах, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Туристический поток в регион постоянно растет, ежегодно наш регион посещают более 2 млн туристов. Многие приезжающие не всегда разбираются в особенностях поведения на территориях, священных для местного населения. Необходимо не только предоставлять им справочную информацию, но и знакомить с особенностями поведения на территории республики, а также с правилами безопасности. В этом центре туристы смогут получить основную информацию о популярных в регионе маршрутах и направлениях, узнать о наиболее распространенных видах отдыха", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Алтая Виталия Махалова на церемонии открытия центра.

По мнению властей, создание единой централизованной системы информирования туристов, включающей сеть туристско-информационных центров по всей территории республики, обеспечит единую информационную среду не только для туристов, но и для местных жителей.

"Туристско-информационный центр должен стать знаковым местом, в которое может зайти любой желающий для того, чтобы найти детальное описание туристического предложения организаций, например доступные места проживания и питания, туристические маршруты и их особенности, контакт на случай ЧС. Также здесь туристы смогут ознакомиться с особенностями местной культуры и правилами поведения", - отметила в свою очередь министр природных ресурсов, экологии и туризма региона Екатерина Поварова.

Аэропорт Горно-Алтайска - главные воздушные ворота Республики Алтай, которую ежегодно посещают более 2 млн туристов. Он начал работу после 20 лет простоя в 2011 году после реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы. Аэропорт имеет перрон с тремя стоянками для крупных самолетов и шестью - для бизнес-джетов, малой авиации и вертолетов. В общей сложности аэропорт принимает около 2,5-3 тыс. пассажиров в день. Общий пассажиропоток по итогам года ожидается на уровне 230 тыс. человек.