В Саратовской области разрабатывают предложения по введению QR-кодов

САРАТОВ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Саратовской области разрабатывают предложения по введению QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, торговых центров, объектов общественного питания, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу области Валерия Радаева.

"В связи с крайне напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе необходимо усилить профилактические меры. Дано поручение <…> разработать предложения по введению на территории Саратовской области QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, торговых центров, объектов общественного питания", - цитирует пресс-служба Радаева.

Уточняется, что к разработке данного решения привлекут специалистов Минцифры, проведут консультации с представителями бизнес-сообщества.

"Подготовить предложения нужно в короткие сроки", - приводятся слова Радаева в сообщении.

В Саратовской области 15 октября зарегистрировали 386 новых случаев коронавируса, что стало максимумом с начала пандемии. Общее количество заболевших COVID-19 составляет 93 974 человека, выздоровели 84 554 человека.

В Саратовской области действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, комплексах, ограничена реализацией продукции навынос, без предоставления посетителям посадочных мест. Также временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, на транспорте, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет и беременных женщин на дистанционную работу.