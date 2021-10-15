Исследование: более 90% россиян знают о раке молочной железы

"VK и Research Mail.ru выяснили, что 91% россиян знает о заболевании, но каждая третья женщина старше 40 лет не проходит обследование на регулярной основе, а больше половины мужчин не обсуждают диагноз с заболевшими родственницами", - говорится в сообщении.

Кроме того, 41% опрошенных, у которых родственницы сталкивались с заболеванием, обсуждали его с ними. Среди женщин эта доля достигает 50%. В то время как 56% мужчин не обсуждают рак молочной железы с заболевшими родственницами. Из тех, кто не обсуждал с близкими их диагноз, 42% не делали этого, так как последние сами не хотели говорить об этом, 30% не знали, как помочь, и боялись задеть, еще 19% считают болезнь личным делом столкнувшихся с ней и не рассматривают ее как тему для обсуждения.

"Для нас важно объединять ресурсы и аудиторию экосистемы VK, чтобы бороться со стигмой в российском обществе и помогать людям обсуждать болезненные темы. Возможность нормально говорить о профилактике и лечении рака молочной железы с близкими или знакомыми - это шанс на снижение уровня канцерофобии, на профилактику и раннее выявление заболевания, на своевременное обращение к врачу, на поддержку тех, кто нуждается в ней", - приводятся в сообщении слова директора социальных проектов VK Александры Бабкиной.

Онлайн-опрос проводился с 6 по 20 сентября на исследовательской платформе Research Mail.ru, основанной на пользователях "Oдноклассников" и VK среди порядка 1 тыс. человек старше 18 лет, проживающих в городах РФ с численностью населения от 100 тыс. человек.