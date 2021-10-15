Более 5 тыс. загранпаспортов в 2021 году оформили с помощью криптобиокабины в МФЦ Москвы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Жителям Москвы с начала года выдали более 5 тыс. заграничных паспортов, оформленных с помощью криптобиокабины в центрах "Мои документы". Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе центров госуслуг.

"Криптобиокабина - оборудование для оформления загранпаспорта сроком на 10 лет. Сейчас криптобиокабины работают в 15 городских центрах госуслуг. Воспользоваться ими можно как по предварительной записи на портале mos.ru, так и без нее. В 2021 году принято более 9,6 тыс. обращений и выдано более 5 тыс. загранпаспортов", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что первые криптобиокабины для оформления загранпаспорта в рамках пилотного проекта появились в трех центрах госуслуг Москвы в прошлом году. Ими в 2020 году было принято более 650 обращений и выдано свыше 430 загранпаспортов.

Оформить биометрический загранпаспорт можно каждый день с 10:00 до 22:00 во флагманских офисах "Мои документы" и с 08:00 до 20:00 в районных центрах госуслуг. Получить документ нового поколения горожанам помогут сотрудники центров, которые примут обращение и покажут, как работает криптобиокабина, с помощью которой производится сканирование документов и прием биометрических данных.

Услуга доступна по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места регистрации и жительства гражданина в России. Госпошлина для жителей старше 14 лет составляет 5 тыс. рублей, для детей до 14 лет - 2,5 тыс. рублей.