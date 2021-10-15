В Новосибирской области создадут трехуровневую систему помощи больным с проблемами сердца

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Новосибирской области разрабатывает трехуровневую систему оказания помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. На базе Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера создадут региональный центр для оказания специализированной медпомощи. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В последние два года наблюдается рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Как пояснял главный кардиолог региона Сергей Зенин, это связано с отказом пациентов, которые боятся поступать в стационары из-за пандемии. В октябре 2020 года он сообщал, что показатели уменьшения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Новосибирской области ниже среднероссийских.

Министр здравоохранения области уточнил, что сейчас определены учреждения здравоохранения, на базе которых будут созданы межрегиональные центры помощи пациентам с сердечной недостаточностью, разработаны алгоритмы взаимодействия с первичным звеном здравоохранения. Срок реализации проекта зависит от эпидемиологической ситуации, складывающейся на территории региона, отметил глава областного Минздрава. "Создание системы <…> позволит оптимизировать оказание медицинской помощи больным данной категории и не потребует значительных финансовых вложений", - пояснил министр, добавив, что медпомощь оказывается жителям области бесплатно в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий.

Ранее главный онколог региона Вадим Захаров сооющил, что наиболее частая смертность в регионе наступает от сердечно-сосудистых заболеваний, травматизма и рака.

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является одной из целей национального проекта "Здравоохранение". Для достижения этого разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта, и еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". Основной ресурс для снижения смертности находится в сокращении смертности россиян в трудоспособном возрасте. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".