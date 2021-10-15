В Югре зафиксировали запах, характерный для тлеющих торфяников в Свердловской области

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 октября. /ТАСС/. Запах гари, характерный для торфяных пожаров, зафиксирован в центральных районах Ханты-Мансийского автономного округа. Предположительно, он пришел от тлеющих торфяников в соседних регионах. Ожидается, что запах продержится еще около шести дней. Об этом сообщил в пятницу департамент гражданской защиты населения Югры.

"В центральных районах автономного округа присутствует устойчивый запах гари, характерный для торфяных пожаров. Факт отсутствия пожаров на территории автономного округа и преимущественные южные направления ветров дает возможность предположить перенос воздушных масс и запахов с территорий сопредельных регионов", - сказано в сообщении.

По данным департамента, риски возникновения угроз безопасности жизнедеятельности, связанные со сложившейся обстановкой, не прогнозируются.

"Учитывая прогнозные направления ветров и погодные условия, ожидается сохранение текущей ситуации до шести дней. Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в автономном округе не превышает предельно допустимой концентрации", - добавили в ведомстве.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Специалисты выявили превышение в четырех микрорайонах города: Автовокзал, Солнечный, Ботанический и Краснолесье. По данным Уральского гидрометцентра, рассеивание вредных примесей ожидается 17 октября. До этого времени объявлены неблагоприятные метеорологические условия.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Иван Павленко, дымка из-за тлеющих на юге города торфяников сохраняется в отдельных районах Екатеринбурга. Показатели ПДК по большинству вредных веществ пришли в норму. В пресс-службе добавили, что МЧС наращивает группировку, в работах по ликвидации тления задействованы 130 человек, 33 единицы спецтехники. Спасатели всю ночь продолжали проливку тлеющих очагов.