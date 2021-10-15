Экспресс-тестирование на COVID-19 в МФЦ и ТЦ Москвы прошли 13 тыс. человек

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Экспресс-тестирование на коронавирус в центрах госуслуг и торговых центрах Москвы с 11 октября сделали уже 13 тыс. человек, из них 95% получили отрицательный результат. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В понедельник, 11 октября, мы открыли возможность для всех желающих пройти экспресс-тестирование на COVID-19 в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных местах. Мы видим, что такой скрининг пользуется популярностью среди горожан. Только за прошедшие сутки проведено более 3 тыс. экспресс-тестов, из них 95% - отрицательные, и только около 150 - положительные. Всего за четыре дня экспресс-скрининг прошли 13 тыс. человек, из них более 12 тыс. получили отрицательный результат и только около 650 - положительный", - сказала Ракова.

Она пояснила, что при получении положительного экспресс-теста человеку сразу же на месте проводят ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза. Сейчас ПЦР готов у 560 человек, из них у 78% уже подтвердился диагноз. Таким образом, специалисты смогли выявить заболевание на раннем этапе и не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Сделать экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей. Жителей, чей экспресс-тест покажет положительный результат, попросят оставаться дома до получения результата ПЦР.

"Результаты ПЦР-теста придут по СМС, а также отобразятся в электронной медкарте. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным. К пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты. При получении отрицательного ПЦР-теста и при отсутствии симптомов заболевания человек считается здоровым", - пояснила Ракова.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции - это быстрая диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности диагностировать COVID-19, однако его результат не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания. Диагноз "коронавирусная инфекция" должен поставить медицинский работник, проведя ПЦР-тестирование. Экспресс-тестирование проводится по той же технологии (забор из носа), что и ПЦР, но для получения результата биоматериал отправляется не в лабораторию, а в специализированный раствор и тест-систему.