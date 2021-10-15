Авиакомпания SAS отменит требование носить защитные маски на борту на рейсах в Скандинавии

СТОКГОЛЬМ, 15 октября. /ТАСС/. Скандинавский авиаперевозчик SAS с понедельника 18 октября отменит требование к пассажирам носить на борту его самолетов защитные маски. Об этом в пятницу сообщает Шведское радио .

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Решение распространяется на маршруты внутри и между скандинавскими странами. На рейсах между Скандинавией и остальным миром по-прежнему потребуется маска.

"Теперь, когда все скандинавские страны открылись, мы больше не видим необходимости в требованиях о защитной маске", - пояснила представитель пресс-службы SAS Фрейя Аннамац.

Ранее норвежская авиакомпания Norwegian также объявила об отмене требования о ношении защитных масок на рейсах между скандинавскими странами.