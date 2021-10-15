В Минтруде назвали средний возраст рождения первого ребенка в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Средний возраст рождения первого ребенка сдвигается, сейчас это 28 лет. Это связано в том числе с тем, что женщины нацелены на карьеру, сообщила в пятницу замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

"Молодые женщины также ориентированы на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребенка сегодня у женщины 28 лет. При этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру", - сказала она на Евразийском женском форуме.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что ситуация с рождаемостью в стране неоднозначна: сейчас в репродуктивный возраст вступило поколение, рожденное в 90-е, когда коэффициент рождаемости был даже ниже, чем в годы Великой Отечественной войны. Число женщин в возрасте от 20 до 29 лет сейчас составляет 7,5 млн человек, причем эта возрастная категория сократилась с 2010 года на 37,5%. Именно это сокращение численности женщин репродуктивного возраста приводит к снижению рождаемости сегодня, отмечала Голикова. Тем не менее темпы снижения рождаемости в России в 2020 году существенно замедлились: если в 2019 году рождаемость снизилась на 8%, то в 2020 - на 3%.

По ее словам, к 2030 году в РФ средний возраст первых рождений сдвинется к 30-летию женщины.