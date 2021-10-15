Количество DDoS-атак на образовательные учреждения в России за год выросло на 118%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Количество DDoS-атак на образовательные учреждения России увеличилось на 118% в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании StormWall, которая специализируется на защите онлайн-ресурсов от кибератак.

"По данным экспертов, в сентябре 2021 года количество DDoS-атак на образовательные учреждения увеличилось на 118% по сравнению с сентябрем 2020 года", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что повышенная хакерская активность может быть связана с началом учебного года. Несмотря на то, что большинство образовательных учреждений России сейчас работают в обычном режиме, они продолжают активно использовать цифровые платформы в рамках учебного процесса. DDoS-атаки на онлайн-ресурсы школ и университетов могут быть организованы учащимися, которые стремятся вывести из строя информационные системы и избежать выполнения домашних заданий.

Специалисты также проанализировали природу киберинцидентов и определили, что большинство DDoS-атак имеют небольшую мощность (10-20 Гбит/с). "Это указывает на то, что для организации атак использовались дешевые доступные инструменты, которыми могли воспользоваться неопытные хакеры", - добавили в компании. Однако, также были зафиксированы DDoS-атаки мощностью до 300 Гбит/с, и в этом случае киберпреступникам потребовались более дорогие инструменты, например, ботнеты стоимостью от $100-200 в сутки.

"Сфера образования всегда была одной из самых атакуемых отраслей. Во время пандемии российские образовательные учреждения начали более активно использовать инновационные информационные системы, что значительно повышает качество образования. Однако большинство образовательных цифровых платформ обладают недостаточной защищенностью от киберугроз, что делает их легкой добычей для хакеров", - добавил CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.