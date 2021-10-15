Путин поздравил коллектив музея истории российской литературы имени В. И. Даля с юбилеем

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил коллективу Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля поздравительную телеграмму в честь 100-летия музея. Ее текст зачитал в пятницу на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилейной даты советник президента по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой.

"Мы гордимся именами наших выдающихся писателей, поэтов, публицистов, обогативших своими замечательными произведениями отечественную и мировую литературу, общественную мысль. Их историческое, творческое и гуманистическое наследие выполняет высокую духовную миссию, служит воспитанию подрастающих поколений. Важно, что ваш коллектив бережно хранит и пополняет экспозицию музея, объединяющую уникальную коллекцию книг, архивных документов, рукописей, фотографий, киноматериалов", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал коллективу музея успехов в реализации намеченных планов. "Во много благодаря вашей подвижнической востребованной деятельности сегодня Государственный музей истории российской литературы является крупным культурным, выставочным центром, местом проведения научных и образовательных форумов, выставок, круглых столов, по праву пользуется вниманием гостей из разных регионов страны и зарубежных государств", - отмечается в послании главы государства.