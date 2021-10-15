СМИ: сотрудники Лос-Аламосской лаборатории подали в суд из-за принуждения к вакцинации

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Более 100 сотрудников Лос-Аламосской национальной ядерной лаборатории в США (штат Нью-Мексико) подали иск в суд из-за принуждения их к прохождению вакцинации от COVID-19. Об этом в четверг вечером сообщила газета The Hill .

Издание отмечает, что в пятницу истекает крайний срок для прохождения вакцинации, установленный администрацией для сотрудников лаборатории - одного из крупнейших в США исследовательских центров, где была изготовлена первая в мире атомная бомба. Теперь федеральному судье штата предстоит решить, будут ли подавшие иск сотрудники уволены или останутся на своих рабочих местах на время рассмотрения заявления.

Истцы, по данным газеты, обвиняют руководство лаборатории в том, что, отказав им без надлежащего рассмотрения в предоставлении освобождения от вакцинации, оно нарушило их конституционное право. Кроме того, в исковом заявлении утверждается, что руководители лаборатории третировали сотрудников и создали "враждебную среду" на рабочих местах, настраивая одних работников против других. Например, одному из отказывающихся от прививки сотрудников заявили, что он и члены его семьи заслужили того, чтобы умереть.

Как отмечается в сообщении, на прошлой неделе администрация лаборатории заявила, что 96% ее персонала сделали хотя бы одну прививку от COVID-19, однако при этом она оставила без ответа адресованные ей вопросы о том, сколько именно сотрудников прошли полный курс вакцинации, были ли предоставлены кому-либо из них освобождения от прививок и что ожидает тех, кто не привился к установленному крайнему сроку - 15 октября.

По словам некоторых сотрудников, пообщавшихся с представителями СМИ на условиях анонимности, доля полностью вакцинированных к пятнице будет существенно ниже заявленных 96%, а это означает, что если администрация исследовательского центра прибегнет к увольнениям, то работы могут лишиться от 4% до 10% сотрудников лаборатории, штат которой в настоящее время насчитывает около 14 тыс. человек.

Газета обратила внимание на то, что некоторые из подателей иска - всего его подписали 114 человек - проработали в лаборатории десятки лет, являются уникальными специалистами с допуском к секретной информации.