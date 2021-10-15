Херсонская область Украины перешла в красную карантинную зону

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Херсонская область Украины перешла из оранжевой в красную зону эпидемической опасности, в которой действуют самые строгие карантинные ограничения. Соответствующее решение Госкомиссии Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вступило в силу в пятницу.

В красной зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы. В красной зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детских садов и школьных классов с первого по четвертый.

По сообщениям СМИ Украины, в области наблюдаются значительные очереди в пунктах вакцинации. Жители региона хотят получить хотя бы первую дозу вакцины, чтобы иметь возможность доступа к тем или иным заведениям и учреждениям.

За минувшие сутки Киевская область перешла из желтой в оранжевую карантинную зону. Всего в ней в настоящее время находится 18 областей. Еще шесть областей и Киев - в желтой.

В стране последние несколько недель почти ежедневно фиксируют увеличение суточного прироста числа новых случаев заражения. Минздрав Украины сообщил в пятницу, что за минувшие сутки зафиксировано 13 624 таких случая, умерли 202 человека. Больше всего новых заражений выявлено в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской и Львовской областях. За сутки были госпитализированы 4 947 человек, выздоровел 4 591 заболевший. За время пандемии в стране заразились 2 610 899 человек, выздоровели 2 316 582 человека, летальных случаев зафиксировано 60 137.