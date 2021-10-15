Путин направил приветствие участникам форума "Рубеж"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума "Рубеж", который проходит в Калужской области 15-20 октября при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ). Телеграмма публикована на сайте Кремля в пятницу.

"Приветствую членов всероссийского движения "Молодежка ОНФ" на открытии форума "Рубеж-2021". <…> Подчеркну, ключевая задача форума "Рубеж" - поддержать талантливых, энергичных, неравнодушных ребят со всей страны, объединить их в сплоченную, дружную команду единомышленников. В рамках нынешней встречи многим из вас будут объявлены благодарности. Убежден, что столь высокая оценка вашего труда вдохновит вас на яркие свершения в жизни, учебе, творчестве, в востребованной волонтерской миссии", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что в активе ОНФ - участие в природоохранной деятельности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, помощь нуждающимся в заботе и внимании и другие важные добровольческие инициативы. "Ваше стремление к современным знаниям, к освоению новых компетенций, искреннее желание внести личный вклад в развитие родных городов, регионов, всей России заслуживают самого глубокого признания", - добавил президент.

Участниками Всероссийского командообразующего форума "Рубеж" станут около 100 человек из 67 регионов России, в том числе из Забайкалья, Бурятии, Дагестана, Калмыкии, Карелии. Это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые были задействованы в мероприятиях молодежного звена ОНФ, организовывали акции, были волонтерами, работали в зонах чрезвычайных ситуаций.