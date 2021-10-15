В Сочи расчистят русло горной реки, угрожающей подтоплениями жилых домов во время ливней

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Специалисты начали расчистку русла горной реки Псезуапсе в Сочи, которая во время дождей размывает дорогу и создает угрозу подтопления домов. В таких масштабах русло не чистили несколько десятков лет, сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский по итогам поездки в села Лазаревского района.

"В районе аула Тхагапш началась расчистка русла горной реки Псезуапсе. Работы затронут самые проблемные участки протяженностью 6,5 км. В таком масштабе расчистка здесь не проводилась несколько десятилетий. А между тем во время сильных дождей или в период активного снеготаяния в высокогорье эта река подмывает дорогу и создает угрозу подтопления жилых домов", - написал он.

Работы идут по программе Министерства природных ресурсов Краснодарского края. В нее также вошла река Аше, русло которой будет очищено до 2023 года, уточнил мэр.

Во время поездки в Лазаревский район глава города также осмотрел поврежденную в результате паводка 2016 года дорогу между поселком Лазаревское и аулом Тхагапш. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" здесь построена подпорная стена, налажена система водоотведения, восстановлено покрытие.

"Осталось нанести дорожную разметку. Ремонт еще двух пострадавших участков дороги находится в стадии проектирования", - сообщил Копайгородский.

В горных районах Краснодарского края зачастую летом из-за сильных дождей случаются паводки. К примеру, в 2016 году жителей горных поселков Лазаревского района Сочи, где тогда в течение суток выпало 200 мм осадков, пришлось эвакуировать, возникла угроза затопления водопроводной насосной станции. Уже в начале июля 2021 года в результате ливней и паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1 180 домовладений. Власти ввели режим ЧС в шести муниципалитетах Кубани: в Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Горячем Ключе, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что жители подтопленных при июльских осадках населенных пунктов жаловались на засоренность русел рек. Прокурор края Сергей Табельский сообщал, что прокуратура Краснодарского края даст оценку работе властей районов, где допущены подтопления и жертвы.

