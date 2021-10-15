В сельском поселении Адыгеи произошла вспышка коронавируса

МАЙКОП, 15 октября. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Дукмасовском сельском поселении Шовгеновского района Адыгеи. Об этом сообщила в пятницу в своем аккаунте Instagram администрация муниципального образования.

"В Республике Адыгея в последние дни фиксируют резкий прирост суточной заболеваемости COVID-19. Вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в Дукмасовском сельском поселении. У 48 человек был диагностирован COVID-19", - говорится в сообщении.

В администрации Дукмасовского сельского поселения прошло заседание оперштаба, участие в котором приняли глава района Рашид Аутлев, руководство Шовгеновской ЦРБ, управления Роспотребнадзора по республике, медработники четырех ковидных бригад. Обсуждена ситуация и меры, которые будут приняты для локализации очага инфекции.

Ковидные бригады посетили всех пациентов на дому. Каждый больной бесплатно получит лекарственные препараты, необходимые для лечения коронавирусной инфекции, а также дизенфицирующие средства.

Количество госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Адыгее достигло уровня декабря 2020 года, когда в регионе наблюдался пик заболеваемости. Случаи заражения коронавирусом в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились более чем в три раза, заболевания пневмонией - на 24%.

По данным регионального оперативного штаба на утро пятницу, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 20 438 человек, на лечении находится 1 805 человек (плюс 63 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 18 146 человек (плюс 27 за сутки), умерли 487.