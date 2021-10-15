Заболеваемость ковидом в Ненецком АО с июля увеличилась в два раза

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу (НАО) отмечает повышение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе в среднем в два раза за последние четыре месяца. Как сообщила в пятницу пресс-служба администрации НАО, это связано в том числе с низкими темпами вакцинации и неудовлетворительным соблюдением противоэпидемических мер.

"Повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе наблюдается с июля текущего года. К сожалению, в настоящее время тенденции к снижению нет. Ежедневно в регионе регистрируется от 10 до 16 заболевших. <…> На сегодняшний день привиты 50% взрослого населения округа. Неудовлетворительным в управлении Роспотребнадзора по НАО считают и соблюдение противоэпидемических мер жителями региона", - говорится в сообщении.

В мае-июне в округе за сутки в среднем фиксировали четыре-восемь случаев заболевания. Кроме того, к концу июня в НАО было зарегистрировано четыре летальных исхода от коронавируса, в настоящее время их 49.

За весь период пандемии на территории округа зарегистрировано 2 488 случаев заболевания ковидом, из них 1 196 случаев зафиксированы за последние четыре месяца (приведены данные на 14 октября - прим. ТАСС). На 100 тысяч населения показатель по заболеваемости составляет 31,6. По РФ средний показатель равен 21 на 100 тысяч населения.

Вспышки коронавирусной инфекции регистрируются не только в Нарьян-Маре и поселке Искателей, но и в отдаленных поселениях региона. В трех населенных пунктах - Лабожском, Великовисочном и Нижней Пеше - введен карантин. В Лабожском обстановка стабилизировалась, все пациенты прошли лечение и ждут результаты повторных тестов. В Великовисочном и Нижней Пеше ситуация нестабильная и находится на контроле управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе выявлено 2 504 случая заболевания COVID-19, в том числе 16 за последние сутки. Выздоровели с начала пандемии 2 334 человека. В регионе зарегистрировано 49 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.