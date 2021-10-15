В Минобрнауки сообщили, что более половины обучающихся в вузах России составляют девушки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Общее число обучающихся в вузах страны в 2020-2021 учебном году составило 1,09 млн, из них 565 тыс. (51,7%) составляют девушки. Об этом в пятницу заявила замминистра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина.

"Мы посмотрели гендерное распределение на бюджетных местах и мы видим, что из всех распределений чуть больше половины - это девушки", - сказала она на Евразийском женском форуме.

По данным, представленным Дружининой, на программах бакалавриата в новом учебном году всего обучается 707,3 тыс. студентов, из них 365 тыс. - девушки, что составляет 51,6%. На программах специалитета из 166 тыс. обучающихся 83,8 тыс. (50,5%) составляет женская половина, а в магистратуре из 220 тыс. учащихся 116 тыс. (52,8%) - это девушки.

Замминистра также отметила, по ряду направлений число бюджетных мест выросло в новом учебном году. Так, по направлению цифровая экономика число бюджетных мест выросло на 11,4 тыс., до 94 тыс., по направлению здравоохранение и медицинские науки - на 22,5 тыс., до 51 тыс., по направлению разработка и применение генетических технологий - на 6,3 тыс., до 103,6 тыс.