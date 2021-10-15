Военнослужащих ВМС США, не прошедших вакцинацию от коронавируса к 28 ноября, уволят

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Все военнослужащие ВМС США, которые не пройдут к 28 ноября полную вакцинацию от COVID-19, подлежат увольнению. Об этом, как сообщила в четверг вечером газета The Hill , говорится в обнародованной в тот же день новой директиве командования американских ВМС.

"Моряки должны быть готовы к выполнению своей миссии в любое время, в любом районе мира, включая те, где показатели вакцинации низкие, а распространения заболевания - высокие, - цитирует издание данное постановление. - Иммунизация имеет первостепенное значение для защиты здоровья [военнослужащих американских] сил и поддержания боеготовности флота".

Этой же директивой введен крайний срок вакцинации для резервистов ВМС - 28 декабря. Все это означает, как поясняет газета, что находящиеся на действительной военной службе моряки должны сделать вторую прививку не позднее 14 ноября, резервисты - к 14 декабря. Как и в случае с гражданскими, командование ВМС допускает исключения для отдельных лиц, в том числе и по медицинским показаниям.

К настоящему времени, по данным американского оборонного ведомства, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 94% военнослужащих ВМС. По ВС США в целом этот показатель составляет 89%. Прививочная кампания в ВС страны, как отметила газета, заметно активизировалась после того, как 24 августа министр обороны США Ллойд Остин отдал распоряжение о начале обязательной вакцинации. Он не уточнил сроков ее завершения, перепоручив это командованию видов войск.

Новая директива, как указала The Hill, предоставляет полномочия по немедленному применению административных мер в отношении военнослужащих ВМС, отказавшихся от прививок без должного разрешения.