Нарышкин предложил на государственном уровне отметить 225-летний юбилей Даля

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Предстоящий в 2026 году 225-летний юбилей со дня рождения русского лексикографа и писателя Владимира Даля следует отметить на государственном уровне. Об этом заявил в пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

"Отдельно хотел бы сказать несколько слов о предстоящем в 2026 году 225-летии со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Освоение его колоссального наследия стало важнейшим направлением в работе литературного музея. Даль был не только выдающимся лингвистом, но и известным прозаиком, практикующим военным врачом, мореплавателем и этнографом. Полагаю, что предстоящий юбилей следует отметить на государственном уровне. А накопленный литературным музеем опыт позволяет ему стать основной площадкой проведения соответствующих памятных мероприятий", - сказал Нарышкин на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия основания Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.

В связи с этим он предложил выйти в правительство с предложением переформатировать завершивший в пятницу работу оргкомитет для подготовки к празднованию предстоящей в 2026 году даты.

Председатель РИО также отметил, что Музей Даля вносит неоценимый вклад в развитие отечественной культуры. Нарышкин вручил награды РИО группе сотрудников музея.

В свою очередь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, выступая на заседании оргкомитета, напомнил, что огромное количество из созданных агентством за 117-летнюю историю материалов бережно хранятся в музее. "Писатели-тассовцы - Константин Георгиевич Паустовский, Александр Трифонович Твардовский, который был на войне с тассовским командировочным удостоверением, не говоря уже про Владимира Владимировича Маяковского - их произведения бережно хранятся, - продолжил Гусман. - Даже сейчас, перед началом нашей сегодняшней встречи, мы с коллегами из музея договорились о том, чтобы провести две выставки. Одну выставку - тассовцы в литературе именно на базе музея, а вторую выставку - тех самых "Окон ТАСС", которые бережно хранятся в музее. Для нас очень дорого такое отношение к нам". Он добавил, что ТАСС является постоянной площадкой, которая рассказывает о музее.