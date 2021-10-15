В Иркутской области число заразившихся коронавирусом превысило 115 тыс. человек

ИРКУТСК, 15 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Иркутской области в пятницу превысило 115 тыс. Об этом сообщил региональный оперштаб.

"Подтвержденных случаев инфицирования - 115 274 (плюс 401 за сутки)", - указано в сводке.

В больницах в настоящее время находятся 3 774 пациента. За время пандемии в регионе выздоровели 103 978 человек, умерли 5 115.

В связи с подъемом заболеваемости в Иркутской области увеличивают ковидный коечный фонд, перепрофилируют медицинские учреждения. В регионе действует обязательный масочный режим. Заведениям общепита разрешено работать только с 06:00 до 00:00. В кинотеатрах, театрах, других учреждениях культуры залы должны быть заполнены не более чем на 50%. С 23 октября приостанавливается проведение гастрольных концертов и выступлений.

По информации управления Роспотребнадзора по Иркутской области на 11 октября, доля жителей региона, имеющих иммунитет к новому коронавирусу, достигла 77%, увеличившись по сравнению с мартом в 1,7 раза.