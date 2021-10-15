Адвокат заявил, что Сафронова лишили возможности отправлять и получать письма в СИЗО

"Уже почти месяц мой подзащитный не получает корреспонденцию и не может отправить письма. Ему просто дают уведомления о том, что ему пришло письмо, но само это письмо не выдают", - сказал адвокат. По его словам, газеты Сафронову тоже пока не дают. "Он подписался на газеты только на ноябрь месяц, на октябрь не успел, а потому сейчас ему их не приносят", - отметил Катчев.

Защитник добавил, что единственный способ общения с внешним миром у Сафронова - это телевизор, однако и с ним есть проблемы. "Он работает только в том случае, если антенну в камере поставить определенным образом - поближе к окну. Но это запрещено правилами распорядка в СИЗО "Лефортово", так что Сафронов оказался в полной изоляции" - добавил он.