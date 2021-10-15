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Дело Ивана Сафронова

Адвокат заявил, что Сафронова лишили возможности отправлять и получать письма в СИЗО

Защитник советника главы Роскосмоса Дмитрий Катчев сообщил, что единственный способ общения с внешним миром у Ивана Сафронова - это телевизор
Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов Пресс-служба Московского городского суда/ТАСС
Описание
Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов
© Пресс-служба Московского городского суда/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене, лишили возможности получать в СИЗО письма и отправлять корреспонденцию из изолятора. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дмитрий Катчев.

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"Уже почти месяц мой подзащитный не получает корреспонденцию и не может отправить письма. Ему просто дают уведомления о том, что ему пришло письмо, но само это письмо не выдают", - сказал адвокат. По его словам, газеты Сафронову тоже пока не дают. "Он подписался на газеты только на ноябрь месяц, на октябрь не успел, а потому сейчас ему их не приносят", - отметил Катчев.

Защитник добавил, что единственный способ общения с внешним миром у Сафронова - это телевизор, однако и с ним есть проблемы. "Он работает только в том случае, если антенну в камере поставить определенным образом - поближе к окну. Но это запрещено правилами распорядка в СИЗО "Лефортово", так что Сафронов оказался в полной изоляции" - добавил он.

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РоссияДело Ивана Сафронова
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