Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,05

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу немного вырос и составил 1,05, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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При этом в стране второй день подряд обновляется максимум по числу заболевших: если накануне штаб сообщал о 31 299 новых случаях за сутки, то в пятницу - уже о 32 196.

Коэффициент по-прежнему превышает единицу в девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. При этом в Санкт-Петербурге показатель продолжил снижение и опустился до 0,88 - минимума с 23 сентября.

В Иркутской и Свердловской областях индикатор равен 1,01, в Ростовской области - 1,04, в Воронежской, Нижегородской и Московской областях - 1,05. В Москве, Самарской области и Красноярском крае он составил 1,11.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.