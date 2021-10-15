В России выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 196, до 7 925 176. Это максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.

В частности, за сутки выявили 2 632 случая в Санкт-Петербурге, 2 110 - в Московской области, 791 - в Самарской области, 695 - в Нижегородской области, 668 - в Воронежской области. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 743 839, следует из сообщения штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 999 против 985 днем ранее, до 221 313. Это также новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 62 летальных случая в Санкт-Петербурге, 40 - в Краснодарском крае, по 38 - в Нижегородской и Свердловской областях, 35 - в Республике Башкортостан.

Из-за технической ошибки число умерших за 14 октября скорректировано в сторону уменьшения: в Москве была зафиксирована 71 смерть вместо 72. Количество смертей в целом по стране на 14 октября за сутки составило 985 (вместо 986). Общее количество смертей по стране на 14 октября - 220 314 (вместо 220 315).

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 22 268, до 6 960 024. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 2 359 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 566 - в Московской области, 668 - в Республике Крым, 574 - в Самарской области, 572 - в Республике Башкортостан.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 631 против 6 712 днем ранее, до 1 706 129. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 70. Всего в городе умерли 30 021 человек (1,76% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 3 756, до 1 526 076. В столице, по данным штаба, продолжают лечение 150 032 человека.