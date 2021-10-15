Минобрнауки разработает новую грантовую систему поддержки для студентов из-за рубежа

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минобрнауки России намерено разработать новую грантовую систему поддержки иностранных студентов, обучающихся в отечественных вузах. Об этом заявил в пятницу замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Он напомнил, что недавно правительством была утверждена инициатива, которую Минобрнауки реализует совместно с министерством экономического развития, министерством иностранных дел, Россотрудничеством. Она называется "Россия - привлекательная для учебы и работы страна".

"В рамках сферы полномочий министерства науки и высшего образования мы предполагаем создать дополнительные инструменты повышения привлекательности российского образования. Так, к возможности бесплатного обучения по грантам или на основе бюджетного приема будет разработана новая грантовая схема, которая будет позволять талантливым абитуриентам, студентам, поступающим из-за рубежа, в том числе соотечественникам, оплату проживания, проезда, стипендии, медицинского страхования", - сказал Афанасьев.

По его словам, эта схема должна заработать уже в 2022 году. Кроме того, в рамках этой инициативы будут реализованы меры, расширяющие возможности трудоустройства как во время учебы, так и по завершении образовательных программ в российских университетах.

7 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в течение двух этапов - до 2024 года и до 2030 года.