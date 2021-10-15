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Патриарх Кирилл наградил Вячеслава Бутусова церковным орденом

Лидер и вокалист групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" удостоился ордена преподобного Серафима Саровского III степени

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил заслуженного артиста России лидера и вокалиста групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" Вячеслава Бутусова в честь его 60-летия орденом преподобного Серафима Саровского III степени, сообщает пресс-служба патриарха.

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"Во внимание к трудам и в связи с отмечаемой датой предстоятель Русской православной церкви удостоил В. Г. Бутусова ордена преподобного Серафима Саровского III степени", - говорится в сообщении.

Также предстоятель Русской православной церкви отметил творчество музыканта в поздравлении с его 60-летием. "Ваше имя хорошо известно как в нашей стране, так и за ее пределами. В своем творчестве вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия", - говорится в патриаршем поздравлении.

Патриарх также выразил признательность артисту за участие в различных общественных и благотворительных проектах, в том числе реализуемых под эгидой Русской православной церкви.

Вячеслав Геннадьевич Бутусов родился 15 октября 1961 года в Красноярске. Музыкальная карьера началась в 1982 году с создания с еще одним студентом Свердловского архитектурного института (САИ; ныне Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург) Дмитрием Умецким рок-группы "Наутилус Помпилиус". В настоящее время музыкант работает над симфоническим циклом "Плач Адама". Заслуженный артист РФ (2019). Вячеслав Бутусов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011).

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Бутусов, Вячеслав Геннадьевич
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