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Жительнице Махачкалы вернули троих детей в соответствии с решением суда

Отца лишили родительских прав

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Дети жительницы Махачкалы Нины Церетиловой возвращены матери в рамках исполнения решения Верховного суда Дагестана, отец лишен родительских прав. Об этом рассказала ТАСС в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова.

"Ситуация благополучная, нам удалось исполнить решение суда. Разыскали детей на территории Чеченской Республики, наш пристав - главный начальник управления по Дагестану взял дело под своей контроль, мы его попросили. Он связался с коллегами в Чечне, совместно они оперативно разыскали местонахождение троих детей и отца. <...> Сейчас дети вместе с матерью в одном из субъектов РФ", - сказала она.

Ежова подчеркнула, что возвращение, несмотря на то, что затянулось, произошло без инцидентов и "эмоциональных выпадов со стороны отца". Физическое состояние детей не вызывает беспокойство, отметила омбудсмен. "Психологически они, конечно, травмированы. <...> Кроме того, они год не ходили в школу", - добавила она.

Уполномоченный по правам ребенка напомнила, что отец двух мальчиков и девочки уже лишен родительских прав в соответствии с решением суда от 16 июля 2021 г.

Верховный суд Дагестана 25 марта удовлетворил исковое требование Церетиловой об определении места жительства детей с ней. Кроме того, суд принял отказ Церетиловой от иска к бывшему супругу в части определения порядка общения отца с детьми. Ранее сообщалось, что мужчина решил забрать детей после того, как бывшая жена потребовала у него выплаты алиментов.

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