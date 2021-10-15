Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Красноярске до 18 октября

ТАСС, 15 октября. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", объявили в Красноярске на четыре дня, до 18 октября. Об этом в пятницу сообщается на сайте Среднесибирского УГМС.

"С 19 часов 15 октября 2021 г. до 19 часов 18 октября 2021 г. на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Во время режима НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.