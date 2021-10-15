Еврейская община Украины обратилась в полицию из-за призыва на концерте в Киеве

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Объединенная еврейская община Украины обратилась в полицию в связи с прозвучавшим в песне на уличном концерте в центре Киева антисемитским призывом.

"14 октября в центре Киева проходил "Ситуационный фестиваль". В одной из песен группы "Закрытое общество и его друзья" прозвучала антисемитская фраза. <...> По факту этого инцидента Объединенная еврейская община Украины также направляет заявление в Главное управление Национальной полиции Киева", - сообщается в пятницу в Telegram-канале организации.

В общине добавили, что прозвучавшая фраза "является проявлением антисемитизма и разжиганием межнациональной розни".

В четверг организация сообщала, что обращается в полицию в связи антисемитскими высказываниями, которые допустил один из участников марша националистов в Киеве. Перед маршем он выкрикнул фразу, суть которой сводится к желанию видеть страну без евреев и русских.

В четверг в центре украинской столицы прошел многотысячный марш представителей националистических организаций. Радикалы сожгли чучела, символизировавшие президента Владимира Зеленского и других украинских руководителей.