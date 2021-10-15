В Татарстане на фоне введения QR-кодов за неделю вакцинировалось почти 100 тыс. человек

КАЗАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Почти 100 тыс. человек вакцинировались от коронавируса за последние семь дней в Татарстане, где ввели систему QR-кодов. Об этом сообщила журналистам в пятницу руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Пяташина.

"С момента объявления о введении ограничительных мер, то есть за последние 7 дней, мы видим значительное ускорение охвата вакцинации. За последнюю неделю в Татарстане вакцинировали 98 437 человек. Это больше, чем за весь сентябрь. Тогда за весь месяц привили 87 157 человек", - сказала Патяшина.

Из-за высокого спроса на вакцинацию в Татарстане открыли новые пункты вакцинации, если их ранее было 150, то на сегодня их количество увеличилось до 170. Также у людей 60+ есть возможность пройти вакцинацию дома.

На территории Татарстана с 11 октября введены новые ограничения из-за ухудшения эпидемической обстановки. В частности, начал действовать режим обязательной изоляции лиц старше 65 лет, не привитых от COVID-19 или не перенесших болезнь в течение последних шести месяцев, система QR-кодов и удаленный режим работы для определенной категории граждан.

Также с 11 октября в Татарстане вступило в силу постановление республиканского управления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации определенных категорий граждан.