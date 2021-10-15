Астраханские депутаты поддержали программу региональных соцвыплат на жилье молодым семьям

АСТРАХАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Астраханской областной думы во втором чтении приняли закон о региональной программе молодежной политики, который включает предоставление соцвыплаты на обеспечение жильем молодых семей в возрасте до 35 лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации главы региона.

"Такое решение депутаты региональной Думы седьмого созыва озвучили во втором чтении. Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. В частности, он определяет направления реализации молодежной политики, полномочия регионального парламента, правительства и уполномоченного органа в этой сфере, прописывает процедуру мониторинга реализации молодежной политики. Одно из важных направлений этой программы - обеспечение жильем молодых семей. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи в возрасте до 35 лет включительно могут претендовать на соцвыплату на приобретение или строительство жилья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что муниципалитет, в котором проживает семья, должен самостоятельно подать заявку и предусмотреть софинансирование. Власти Астраханской области проводят активную работу с муниципальными образованиями по данному направлению. Также в законе отражены права молодежных, детских объединений и меры их господдержки.

В ходе заседания депутаты рассмотрели и реализацию государственной программы "Молодежь Астраханской области" на ближайшие пять лет. В пресс-службе добавили, что большинством голосов программа была одобрена, ее планируется утвердить на очередном заседании правительства региона.