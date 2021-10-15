Лавров предложил заменить термин "омбудсмен" на нейтральный "омбудсперсон"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил использовать термин "омбудсперсон" взамен недостаточно политкорректного "омбудсмен".

"В современном мире слово "омбудсмен", особенно так часто употребляемое, может показаться политически некорректным, - с иронией отметил он на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. - Лучше говорить тогда уже, что есть либо "омбудсвумен", либо "омбудсмен", но, учитывая вчерашнюю дискуссию в Петербурге на Евразийском женском форуме, наверное, лучше говорить что-нибудь нейтральное - "омбудсперсон", например".

Вместе с тем, добавил министр, русское слово "уполномоченный" или "уполномоченная" ему гораздо ближе.