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Лавров предложил заменить термин "омбудсмен" на нейтральный "омбудсперсон"

Вместе с тем, добавил министр иностранных дел, русское слово "уполномоченный" или "уполномоченная" ему гораздо ближе
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил использовать термин "омбудсперсон" взамен недостаточно политкорректного "омбудсмен".

"В современном мире слово "омбудсмен", особенно так часто употребляемое, может показаться политически некорректным, - с иронией отметил он на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. - Лучше говорить тогда уже, что есть либо "омбудсвумен", либо "омбудсмен", но, учитывая вчерашнюю дискуссию в Петербурге на Евразийском женском форуме, наверное, лучше говорить что-нибудь нейтральное - "омбудсперсон", например".

Вместе с тем, добавил министр, русское слово "уполномоченный" или "уполномоченная" ему гораздо ближе.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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