Около 12 млн ПЦР-исследований на коронавирус провели в Подмосковье с начала пандемии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Порядка 12 млн ПЦР-исследований, являющихся основным способом диагностики COVID-19, провели в Московской области с начала пандемии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Московской области выполнили почти 11,7 млн ПЦР-исследований на COVID-19", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что ПЦР-исследования на коронавирус проводятся бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты анализа приходят в виде СМС-сообщения на телефон.

"Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости не только сезонными респираторными заболеваниями, но и новой коронавирусной инфекцией. Основной способ диагностики COVID-19 - ПЦР-исследование. Для проведения исследований в Подмосковье работают 12 гослабораторий, в сутки выполняется порядка 30 тыс. тестирований", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.