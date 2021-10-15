В Татарстане 47 тыс. человек зарегистрировались на госуслугах после введения QR-кодов

КАЗАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Порядка 47 тыс. человек в Татарстане зарегистрировались на портале госуслуг после введения в регионе системы QR-кодов. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.

"Только за последнюю неделю, фактически с 11 октября, мы видим прирост личных кабинетов на госуслугах - плюс 47 тыс. человек", - сообщил министр.

По его словам, в Татарстане всего на портале госуслуг зарегистрировано 2,5 млн граждан.

На территории Татарстана с 11 октября введены новые ограничения из-за ухудшения эпидемической обстановки. В частности, начал действовать режим обязательной изоляции лиц старше 65 лет, не привитых от COVID-19 или не перенесших болезнь в течение последних шести месяцев, система QR-кодов и удаленный режим работы для определенной категории граждан. QR-коды жители республики могут получить только на портале госуслуг, пройдя полный курс вакцинации от коронавируса.

На 15 октября в Татарстане зарегистрировано 28 349 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 23 973 человека, в том числе 91 - за минувшие сутки. Всего вакцинировались 1 195 882 человека (прирост - 24 010), из них 976 231 завершил цикл вакцинации.