Епархия Русской православной церкви появится в Армении

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение об учреждении Ереванско-Армянской епархии РПЦ в Армении, сообщается в решениях Синода.

"Образовать в пределах Республики Армения Ереванско-Армянскую епархию Русской Православной Церкви. Епархиальному архиерею Ереванско-Армянской епархии иметь титул "Ереванский и Армянский" с кафедрой в городе Ереване", - говорится в журналах Синода, опубликованных на сайте РПЦ.

Архиереем Ереванским и Армянским назначен архиепископ Клинский Леонид (Горбачев). За ним также сохранена должность заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Ранее Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II на встрече с патриархом Кириллом в Москве выразил надежду, что в Армении появится представительство Русской православной церкви, отметив, что, "к сожалению, этот вопрос затягивается". Общение духовных лидеров России и Армении состоялось 12 октября. Патриарх-католикос также принял участие в трехсторонней встрече с участием предстоятеля Русской православной церкви и председателя Духовного управления мусульман Кавказа шейха-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде, посвященной теме карабахского урегулирования.