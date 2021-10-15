МККК будет добиваться равномерного распределения вакцин в АСЕАН

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) работает над равномерным распределением вакцин от коронавируса в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил в пятницу глава региональной делегации МККК Ихтияр Асланов на конференции, приуроченной к 25-летию диалогового партнерства и 30-летию отношений России и АСЕАН.

"Мы добиваемся того, чтобы вакцины охватывали все группы населения, мы называем это "последняя миля" - чтобы к вакцинам был доступ у всех групп населения в АСЕАН", - сказал он.

По словам Асланова, МККК на данный момент представлена в пяти из десяти стран АСЕАН. "Например, в Индонезии мы присоединились к правительственной программе, чтобы вакцинировать все население в труднодоступных районах", - отметил представитель организации.

Красный Крест также заинтересован в работе саммитов АСЕАН, указал Асланов. "Мы хотим прислушиваться к решениям, которые там принимаются и быть готовыми реагировать на политические решения", - добавил он.

Международная научно-практическая конференция "Россия и АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР): динамика взаимодействия, региональные процессы и глобальный контекст" проходит в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) "К 30-летию внешней политики новой России" в МГИМО.