Минобрнауки запустило наставнический проект "Женская лига"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минобрнауки России объявило о запуске наставнического проекта "Женская лига", основной целью которого является поддержка учащихся вузов и молодых специалистов в начале их карьерного пути. Об этом в пятницу со ссылкой на замглавы министерства Елену Дружинину сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы анонсируем проект, уже скоро девушки начнут заявляться со своими социальными проектами. Наставники выбирают себе девушек и в течение трех месяцев в свободной форме будут передавать свой опыт: брать на совещания, разговаривать на разные темы - это то, что невозможно получить в теоретической части, это социальный опыт, и мы приглашаем спикеров форума присоединиться к проекту", - заявила Дружинина на экспертной сессии "Новые возможности занятости женщин на рынке труда" в рамках третьего Евразийского женского форума.

В пресс-службе уточнили, что свое участие в первом сезоне проекта подтвердили более 50 женщин-лидеров из разных отраслей: образования, культуры, бизнеса, государственной службы и экономики. Среди наставниц, которые возьмут шефство над участниками проекта "Женская лига", замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева и другие.

Основной целью проекта является поддержка учащихся вузов и молодых специалистов в начале их карьерного пути. Подать заявку на участие можно на сайте Минобрнауки.

Тренды

Как пояснила Дружинина, для оценки перспектив, которые есть у современных девушек, необходимо понимать, какие тренды сегодня формируются в структурах высших учебных заведений. Основной из них, по ее словам, связан с тем, что большинство современных профессий находятся на стыке нескольких дисциплин, и огромное влияние на это оказывает повсеместная цифровизация.

Так, на образовательные направления в области цифровой экономики в этом году было выделено более 94 тыс. бюджетных мест, в здравоохранении и медицинских науках - более 54 тысяч мест, на направление разработки и применения генетических технологий - более 103 тысяч бюджетных мест. По данным исследования, проведенного Минобрнауки России, в октябре 2021 года, среди современных девушек востребованы креативные индустрии, гуманитарные науки, IT-технологии, а также образование и педагогическая деятельность. В настоящее время при разработке образовательных программ учитывается и значимость развития у студентов soft skills.

Как отметила Дружинина, работодатели сегодня ожидают от кандидатов не совсем то, что стремятся развивать современные девушки. "Если смотреть на то, чего ждут работодатели, то на первом месте - многофункциональность, профессиональные навыки в смежных областях, умение разрешать сложные ситуации, брать ответственность, способность слушать и приспосабливаться. Если мы посмотрим на мнение девушек, то у них на первое место выходит умение приспосабливаться и гибкость. В рамках своих траекторий они развивают в себе такие soft skills", - отметила Дружинина.

Кроме того, был проведен опрос, в рамках которого выяснилось, что 83% женщин нуждаются в поддержке при формировании своей карьерной траектории и совмещении работы с материнством. Среди мужчин в такой помощи нуждаются только 64% опрошенных, отмечается в сообщении.