Число принявших участие в переписи через "Госуслуги" россиян почти достигло 1 млн

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Почти миллион россиян уже переписаны через портал госуслуг в ходе Всероссийской переписи населения, данные на 12:00 по московскому времени 15 октября привел на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"По последним данным, уже 983 тыс. человек переписались через портал госуслуг. Перепись только стартовала, а уже такая большая активность. И она только нарастает", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Еще около 150 черновиков находятся в стадии процесса заполнения на портале, отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов. "Форма сделана так, что она в каждом поле сохраняет черновик", - напомнил он.

Ранее Смелов сообщал, что на 16:00 по московскому времени 14 октября участие в переписи приняли 20 тыс. жителей России.

Смелов также напомнил, что перепись населения стартовала в РФ 1 октября 2020 года с труднодоступных территорий страны. "Мы переписали уже порядка 300 тыс. человек. <...> Небольшой процент населения отказался участвовать в переписи, но мы их все равно учли. Не в полном объеме их ответы, но количество учли", - отметил он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Пройти перепись также можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.