Путин считает, что трудовым мигрантам в РФ нужно "как минимум знать русский язык"

НОВО-ОГАРЕВО, 15 октября. /ТАСС/. Приезжающие на работу в Россию граждане других государств СНГ должны как минимум знать русский язык, понимать, что из себя представляет страна. Такое мнение выразил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств объединения.

"Страны Содружества, действительно, многое связывает. Это общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций. И, конечно же, русский язык", - сказал он. Президент РФ поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, который ранее обратил внимание на международную роль русского языка. По мнению Путина, "русский язык является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ".

"Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь России, - подчеркнул президент РФ. - Как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия".

Как считает Путин, трудовым мигрантам нужно знать культуру России, понимать взаимоотношения между народами страны, "да и бывшего Советского Союза". "[Это важно] для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в стране", - указал он.

Глава российского государства напомнил, что на предыдущем саммите СНГ было принято решение провести в 2023 году в странах Содружества Год русского языка как языка межнационального общения. Он назвал весьма полезными меры, предусмотренные в рамках этой инициативы и направленные на поддержку, сохранение и повышение статуса русского языка, популяризацию российской культуры.

"Уверен, что все это будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению стран - участниц Содружества", - подытожил Путин.