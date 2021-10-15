Росмолодежь готовится провести в Санкт-Петербурге фестиваль спортивных субкультур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) планирует до конца года провести в Санкт-Петербурге фестиваль "Уличная классика", который соберет вместе различные спортивные субкультуры, дворовые виды спорта и многое другое. Об этом сообщила ТАСС в пятницу на полях третьего Евразийского женского форума руководитель ведомства Ксения Разуваева.

"У нас сейчас [сформирован] большой спортивный трек, который мы запустили с министерством спорта в ходе Восточного экономического форума. Мы планируем провести большой фестиваль в Санкт-Петербурге - "Уличная классика", где соберем представителей разных спортивных субкультур, которых сегодня очень много, много дворовых видов спорта, новых трековых видов спорта типа вейк-серфинга и многие другие", - сказала Разуваева, добавив, что дата проведения события будет объявлена позже. Как уточнили ТАСС в Федеральном агентстве по делам молодежи, фестиваль состоится в текущем году.

Говоря о деятельности агентства в Петербурге, его руководитель отметила, что город является активным участником программы "Больше, чем путешествие", которая была запущена в сентябре этого года Росмолодежью и Ростуризмом совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей". "Ребята со всей страны, особенно с Дальнего Востока, получат возможность бесплатно в рамках программы приехать в Санкт-Петербург", - добавила она. Проект охватывает все федеральные округа, он предполагает поездки, состоящие из двух блоков: образовательно-туристический (экскурсии по знаковым местам, лекции от ведущих спикеров общества "Знание") и "полезная программа" (участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств и многое другое).

Разуваева также рассказала, что Росмолодежь намерена предусмотреть отдельное направление для города в рамках своего грантового конкурса. "Плюс мы традиционно организовываем на крупных федеральных площадках молодежные дни", - отметила она.

"В этом году Петербургский международный экономический форум был просто прорывным, и огромное количество молодых людей со всей страны - и детей-школьников, и молодых предпринимателей - побывали в Петербурге. И программа была не столько внутри форумного пространства ПМЭФ, сколько на самых разных площадках Петербурга вместе с обществом "Знание": у нас ребята были и на бриге с алыми парусами, были и в Новой Голландии, встречались с [председателем Совета Федерации] Валентиной Ивановной Матвиенко, в общем открыли для себя город с совершенно новой стороны", - рассказала Разуваева.

О Евразийском женском форуме

Евразийский женский форум - 2021 проходит с 13 по 15 октября. В его работе принимают участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

В программе форума - пленарные заседания, стратегические и тематические обсуждения, дискуссионные площадки, посвященные миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, здорового общества, в сохранении планеты, в социальных преобразованиях, в цифровизации и развитии экономики. Организаторами Евразийского женского форума являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.